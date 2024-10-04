Financial Times: Столтенберг в молодости контактировал с советским КГБ

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Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в 1980-х контактировал с советским КГБ. Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

Как говорится в материале издания, тогда Столтенбергу было чуть больше 20 лет и он возглавлял Лигу рабочей молодежи (ЛРМ).

"Все заключалось в том, чтобы они пригласили меня на обед. И я ел эти громадные сэндвичи с креветками за одним столом в одном и том же ресторане в Осло, примерно раз в месяц, с парнем по фамилии Кириллов. И он был из КГБ. Без сомнения", – сказал Столтенберг.

При этом он вспомнил совет отца контактировать с представителями КГБ, поскольку только они "обладают хоть каким-то влиянием". Кроме того, отец посоветовал Столтенбергу согласовывать каждую встречу с норвежскими спецслужбами.

"В 1991 году норвежская контрразведка пришла ко мне и спросила, не могли бы вы помочь нам убедить Кириллова стать перебежчиком?" – отметил Столтенберг, добавив, что Кириллов отклонил предложение.

Столтенберг ранее покинул штаб-квартиру НАТО в Брюсселе после 10 лет работы, а 14-м генеральным секретарем НАТО стал бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Церемония передачи полномочий прошла в штаб-квартире НАТО на специальном заседании Североатлантического совета.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что смена генсека НАТО вряд ли поможет поменять линию Альянса по отношению к РФ, так как тот находится под непосредственным руководством США с целью стратегического подавления России.