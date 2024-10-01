Политолог Дудаков: Столтенберг оставил печальное наследие новому главе НАТО

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Покидающий пост генсека НАТО Йенс Столтенберг оставил печальное наследие новому главе Альянса Марку Рютте, считает политолог-американист Малек Дудаков, о чем он сообщил в беседе с RT.

"Я думаю, что неудивительным и вполне показательным было то, как долго аппаратчики НАТО пытались разобраться с новым генсеком. Потому что были разные команды, разные кандидаты, и в общем-то процесс согласования шел практически два года. Должны были это еще в 22-м году устроить, не успели, перенесли на 23-й и в итоге еще перенесли на 24-й год", – сказал Дудаков.

По его словам, в последние годы блок НАТО расширился за счет Финляндии и Швеции, при этом внутри Альянса усиливаются раскол и кризис. Политолог напомнил, что немало стран, включая Венгрию и Словакию, выступают против продолжения милитаристской политики на Украине.

Кроме того, свою политику многовекторности проводит Турция и зачастую ставит палки в колеса натовской бюрократии в Брюсселе, добавил эксперт. Дудаков также подчеркнул, что за два года конфронтации с Москвой истощились военные запасы НАТО.

"Очень много вооружений европейцы спустили на Украине. Быстро это все восполнить они не могут, как и быстро нарастить мощности своего ВПК. При этом над ними еще нависает угроза возвращения Дональда Трампа, у которого есть планы, с одной стороны, переложить на европейцев ответственность за украинский конфликт, а с другой стороны – устроить крупную и большую реформу НАТО", – заключил политолог.

Такого же мнения придерживается политолог Алексей Ярошенко. Телеканалу 360.ru он рассказал, что Столтенберг оставил после себя расколотый и дестабилизированный мир, который стал ареной для западной агрессии против России.

По его словам, за 10 лет его правления Альянс стал откровенным инструментом военной провокации и давления, направленного на ослабление РФ и подрыв ее безопасности. Он отметил, что НАТО под руководством Столтенберга "впился когтями" в Европу, не оставляя шансов для мирного сосуществования, а расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции стало провокацией, направленной против Москвы.

"Россия вынуждена была отвечать, ведь под угрозой оказалась не только ее безопасность, но и само существование суверенного государства, против которого Запад вел целенаправленную гибридную войну", – сказал Ярошенко.

Он уверен, что это не "оборонительный Альянс", как любил заявлять Столтенберг, а "агрессивный монстр", стремящийся диктовать свою волю всему миру.

Уход Столтенберга с поста генсекретаря политолог назвал всего лишь косметической сменой лиц, которая, по его мнению, не изменит сути Альянса и его целей. По словам Ярошенко, на протяжении 10 лет Столтенберг был лишь пешкой в тысячелетней гибридной войне Запада против России.

"Он не был самостоятельной фигурой, его задачи диктовались Вашингтоном и крупными западными элитами, стремящимися сохранить свое влияние и расширить его на Восток. За его марионеточные действия против России, которые выражались в расширении НАТО, поставках оружия Украине и пропаганде русофобии, стоит вековая стратегия Запада – лишить Россию возможности существовать как сильное и независимое государство", – сказал эксперт.

Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем НАТО. Он сменил норвежца Столтенберга, который занимал этот пост рекордные 10 лет. Церемония передачи полномочий прошла в штаб-квартире НАТО на специальном заседании Североатлантического совета.

Послы НАТО утвердили кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека Альянса 26 июня. Срок мандата Рютте составляет 5 лет и может быть продлен.