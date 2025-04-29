Трамп заявил, что обновил интерьер Белого дома и украсил его золотом за свой счет

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Президент США Дональд Трамп за свой счет обновил интерьер Белого дома и украсил его 24-каратным золотом. Об этом американский лидер рассказал в беседе с журналом Atlantic.

"Интересно то, что люди так и не придумали краску, которая выглядела бы как золото", – отметил он.

Также, по словам президента США, он планирует повесить новую люстру в одном из помещений здания. Как подчеркнул Трамп, она сделана из хрусталя.

"Будет отлично здесь смотреться. Это как-то само собой напрашивается. Но пока мы слишком заняты Китаем и Россией", – сказал он.

После обновления, добавил глава Белого дома, овальный кабинет выглядит "так, как положено".

Ранее первая леди США Мелания Трамп опубликовала свой первый официальный портрет в аккаунтах в соцсетях под названием FLOTUS. Кроме того, фото представлено на страницах Белого дома. На них в черно-белых тонах запечатлена супруга Трампа в темном костюме с белой блузкой на фоне Монумента Вашингтону.

