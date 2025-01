Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/flotus

Первая леди США Мелания Трамп опубликовала свой первый официальный портрет в аккаунтах в соцсетях под названием FLOTUS (First Lady of the United States, или первая леди Соединенных Штатов Америки).

Кроме того, ее портрет представлен на страницах Белого дома и самого президента США Дональда Трампа. На фотографии в черно-белых тонах запечатлена супруга Трампа в темном костюме с белой блузкой на фоне Монумента Вашингтону.

Между тем газета New York Post отметила, что автором снимка стал бельгийский фотограф Режин Мао, а местом фотосессии – желтая овальная комната Белого дома. Издание также добавило, что фотография была сделана через день после инаугурации Трампа.

Ранее сообщалось, что супруга американского лидера снимет документальный фильм о жизни в Белом доме. Фильм выйдет в 2025 году на одной из стриминговых площадок, владельцем которой является миллиардер Джефф Безос. В своем фильме Мелания планирует раскрыть все тайны о своей жизни.