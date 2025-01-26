Трамп сообщил, что примет решение о будущем TikTok в течение 30 дней

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Окончательно решение о будущем соцсети TikTok будет принято в течение 30 дней. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, слова которого передает пресс-пул Белого дома.

По словам главы страны, множество людей обсуждают с ним возможность приобретения платформы.

При этом, по данным Национального общественного радио США (NPR), администрация Трампа ведет переговоры о передаче контроля над глобальными операциями TikTok компании Oracle и группе американских инвесторов.

Согласно плану, китайская компания ByteDance сохранит миноритарную долю в TikTok, однако алгоритмы приложения, сбор данных и обновления программного обеспечения будут находиться под управлением Oracle, благодаря чему американские инвесторы получат контрольный пакет акций.

"Цель состоит в том, чтобы Oracle обеспечивала мониторинг и надзор за операциями TikTok", – говорится в сообщении.

Кроме того, как отметило радио, в обсуждении принимает участие и Microsof.

TikTok перестал работать в США 19 января. При попытке зайти в приложение у пользователей появлялось уведомление о том, что в стране вступил в силу закон, запрещающий работу соцсети.

Трамп пообещал издать указ о паузе в исполнении данного закона. Получив соответствующие гарантии, администрация TikTok начала восстанавливать работу сервиса в США.

Уже 21 января глава Белого дома подписал исполнительный указ о TikTok, который предполагает владение американской компанией половиной соцсети.

