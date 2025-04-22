CNN опубликовал портрет, который Путин подарил Трампу

Фото: edition.cnn.com

Американский телеканал CNN опубликовал портрет, который в марте 2025 года Владимир Путин подарил президенту США Дональду Трампу. Автором подарка оказался народный художник РФ Никас Сафронов.



На картине Трамп изображен после попытки покушения. Художник нарисовал президента США с поднятым вверх кулаком и подтеками крови на лице. Именно это напоминает о моменте покушения на него во время предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года.

Трамп изображен на фоне американского флага, Статуи Свободы и района Манхэттен Нью-Йорка.

"Для меня важно было запечатлеть кровь, шрам и его храбрость в момент покушения. Он не сломался и не испугался, а поднял руку и показал, что он един с Америкой и вернет ей то, что она заслуживает", – рассказал художник про свою работу в интервью телеканалу.

Сафронов считает, что эта работа может помочь сближению двух стран, и поэтому не стал брать за нее деньги. Он также рассказал, что позже с ним связался президент РФ и назвал портрет Трампа важным шагом для улучшения отношений России и США.

В марте 2025 года спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что Путин передал Трампу прекрасный портрет президента США от ведущего российского художника. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что подарок личный и в Кремле не хотели бы давать дополнительную информацию.