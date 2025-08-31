Экс-мэр Нью-Йорка и бывший адвокат Трампа Руди Джулиани попал в ДТП

Фото: AP Photo/Patrick Semansky

Экс-мэр Нью-Йорка и бывший адвокат американского лидера Дональда Трампа Руди Джулиани попал в ДТП. Об этом рассказал его представитель Майкл Рагуса в соцсети Х.

Инцидент произошел вечером 30 августа в американском штате Нью-Гэмпшир. Рагуса сообщил, что в машину Джулиани на высокой скорости врезалось другое транспортное средство.

В результате у бывшего мэра Нью-Йорка выявили перелом грудных позвонков и рваные раны. Представитель Джулиани заявил, что экс-адвокат Трампа сохраняет позитивный настрой и быстро восстанавливается.

