Трамп заявил, что рассчитывает созвониться с Путиным в ближайшие дни

Фото: AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что рассчитывает в ближайшие дни провести телефонный разговор с Владимиром Путиным, чтобы определиться с шагами по России и Украине. Его слова приводит ТАСС.

Он также подчеркнул, что Америка примет меры, если не будет удовлетворена действиями России в вопросе урегулирования украинского кризиса. О каких мерах идет речь, президент не уточнил.

Трамп добавил, что у него нет сигнала для Путина, поскольку тот и так знает позицию американского лидера. Кроме того, он опроверг утверждения о том, что не предпринимает никаких действий для влияния на Россию.

В качестве примера он привел введение вторичных санкций в отношении Индии. По его словам, это стоило России "миллиарды долларов".

"Вы называете это отсутствием действий? А я еще не приступил ко второй фазе или к третьей. Но когда вы говорите, что не было предпринято действий, думаю, вам нужно искать новую работу", – подчеркнул Трамп.

При этом глава Белого дома не объяснил, что он называет "второй" и "третьей" фазой своих шагов.

Ранее Путин заявил, что подготовка к возможной встрече с Трампом в Москве в настоящий момент не ведется и ее сроки неизвестны, однако "приглашение на столе".

Он также рассказал, что во время саммита на Аляске общался с президентом США на "ломаном английском", и отметил, что у них сложились "добрые" отношения.

