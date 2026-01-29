Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 13:42

Политика

Песков заявил, что США еще не ответили на инициативы РФ по ДСНВ

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Россия по-прежнему ожидает ответа США на инициативы по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сообщил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Мы продолжаем ждать, но срок истекает. Ответа от Соединенных Штатов не было", – сказал он.

Представитель Кремля добавил, что отказ США от продления договора приведет к дефициту правовой базы в сфере стратегической стабильности. По его мнению, это не отвечает интересам не только России и Соединенных Штатов, но и всего мирового сообщества, поскольку угрожает глобальной безопасности.

Вместе с тем Песков прокомментировал предложение американского лидера Дональда Трампа о создании нового договора на смену ДСНВ, который будет "еще лучше". Он отметил, что нужно будет наблюдать за развитием ситуации, а также добавил, что разработка нового договора – это долгий и сложный процесс, на который влияет множество факторов.

Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия намерена попытаться сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ. В связи с этим он предложил соблюдать положения договора еще год после его официального завершения в феврале 2026-го. Спустя время эту инициативу поддержал Трамп.

Путин отмечал, что времени для продления договора хватит, если США этого захотят. Однако вскоре глава Белого дома поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия.

Путин потребовал следить за планами США по расширению противоракетной обороны

Читайте также


властьполитика

Главное

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика