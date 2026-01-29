29 января, 13:42Политика
Песков заявил, что США еще не ответили на инициативы РФ по ДСНВ
Фото: ТАСС/Александр Казаков
Россия по-прежнему ожидает ответа США на инициативы по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сообщил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Мы продолжаем ждать, но срок истекает. Ответа от Соединенных Штатов не было", – сказал он.
Представитель Кремля добавил, что отказ США от продления договора приведет к дефициту правовой базы в сфере стратегической стабильности. По его мнению, это не отвечает интересам не только России и Соединенных Штатов, но и всего мирового сообщества, поскольку угрожает глобальной безопасности.
Вместе с тем Песков прокомментировал предложение американского лидера Дональда Трампа о создании нового договора на смену ДСНВ, который будет "еще лучше". Он отметил, что нужно будет наблюдать за развитием ситуации, а также добавил, что разработка нового договора – это долгий и сложный процесс, на который влияет множество факторов.
Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия намерена попытаться сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ. В связи с этим он предложил соблюдать положения договора еще год после его официального завершения в феврале 2026-го. Спустя время эту инициативу поддержал Трамп.
Путин отмечал, что времени для продления договора хватит, если США этого захотят. Однако вскоре глава Белого дома поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия.
