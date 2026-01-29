Голосования "Активного гражданина" теперь доступны в мессенджере MAX

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Москвичи смогут принимать участие в голосованиях "Активного гражданина" в мессенджере MAX. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В мини-приложении проекта пользователи найдут подборку открытых общегородских голосований.

Чтобы оставить свой голос, нужно запустить приложение в мобильной или десктоп-версии мессенджера и авторизоваться с помощью аккаунта на портале mos.ru. После этого пользователям предложат список голосований.

Выразить свое мнение смогут "активные граждане" со стандартной и полной учетной записью на портале. За участие им начислят баллы городской программы лояльности "Миллион призов".

Проект "Активный гражданин" работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более 7 миллионов человек. Всего прошло свыше 7,4 тысячи голосований.

Ранее стало известно, что все российские регионы запустили цифровые сервисы МФЦ в формате чат-ботов на национальной платформе MAX. Пользователи мессенджера получили уже 10 миллионов уведомлений от МФЦ. В частности, при помощи чат-бота можно узнать статус своего обращения и записаться на прием.