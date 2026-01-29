Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 13:42

Транспорт

В Москве выпустили карты "Тройка" и "Единый", посвященные Самарской области

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Тематическую карту "Тройка" и билет "Единый", посвященные Самарской области, выпустили в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Отмечается, что московский транспорт сотрудничает с разными российскими регионами, знакомя пассажиров с их культурой и особенностями. Ранее в метро уже были проекты, посвященные разным уголкам страны: тематические составы и выставки.

Приобрести новый "Единый" пассажиры могут в кассах и автоматах на всех станциях столичного метрополитена. "Тройка" доступна на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на "Маяковской" и "Трубной", а также на маркетплейсах.

Ранее стало известно, что в 2025 году в метро Москвы были запущены 57 тематических поездов. Например, 6 составов посвятили регионам России, 4 состава были запущены в честь юбилеев организаций. Кроме того, вагоны украшали к Новому году.

Создавший гигантскую карту "Тройка" парень попал на первую полосу газет

Читайте также


транспортметрогород

Главное

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика