Эксперт Кортунов: США в любом случае введут новые санкции против РФ

8 августа истекает срок ультиматума президента США Дональда Трампа об урегулировании конфликта на Украине. После этой даты Штаты угрожают ввести санкции в отношении партнеров России, если не будет прогресса в переговорном процессе. Как могут измениться отношения Москвы и Вашингтона, расскажем в нашем материале.
"Посмотрим, что из этого выйдет"
Изначально президент США Дональд Трамп потребовал от России урегулировать конфликт на Украине за 50 дней. В противном случае он пообещал ввести импортные пошлины в размере около 100% против стран, которые торгуют с Москвой. Свое заявление Трамп сделал 14 июля.
Однако 29-го числа он сократил срок до 10 дней. Позднее заместитель постоянного представителя Штатов при ООН Джон Келли уточнил, что Трамп намерен урегулировать ситуацию на Украине к 8 августа.
По словам Трампа, санкции США связаны с якобы желанием российской стороны продолжать боевые действия. При этом он же подверг сомнениям эффективность подобных мер.
В то же время на фоне истечения срока ультиматума президент Штатов анонсировал визит своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву. По данным источников ТАСС, это произойдет уже 6 августа.
"Они хотят его увидеть, они просили встретиться с ним. Посмотрим, что произойдет", – сказал Трамп.
Владимир Путин же, комментируя ход переговоров с Украиной во время поездки на Валаам 1 августа, отметил, что для продвижения к мирному урегулированию необходимо вести основательный диалог. Причем непублично и в спокойной атмосфере, подчеркнул российский лидер.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что в Кремле зафиксировали заявление главы Белого дома о возможных санкциях. Однако у России "уже выработан иммунитет" к ограничениям, а экономика страны успешно функционирует в этих условиях, отметил представитель Кремля.
Также в беседе со СМИ Песков указал, что возможность встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа не исключена.
"Всегда рады контактам с господином Уиткоффом. Мы считаем их важными, содержательными и очень полезными", – подчеркнул он.
При этом, по данным некоторых украинских СМИ, параллельно с поездкой Уиткоффа Киев может посетить спецпосланник Трампа Кит Келлог. Однако другие источники, хоть и подтвердили факт подготовки визита, оговорились, что точной даты приезда пока нет.
"Репутационный удар"
США намерены достичь компромисса в украинском конфликте, а предпосылок к введению жестких антироссийских ограничений со стороны Вашингтона не наблюдается. Таким мнением с Москвой 24 поделился член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.
"Очевидно, что, если визит Стива Уиткоффа в Москву состоится, это может быть началом переговорного процесса. В рамках него Штаты и РФ определят дальнейший план действий по Украине", – указал эксперт.
При этом сам Трамп до сих пор ни разу не заявлял о планах ввести санкции конкретно в адрес России, подчеркнул Безпалько. По его словам, американский лидер пытался воздействовать на страну косвенно, через меры против тех же Китая и Индии, но не достиг результатов.
"Китай уже два или три года демонстративно не закупает энергетические продукты у США. Индия заявляла, что, несмотря на требования президента США, не отдавала распоряжений на прекращение закупок нефти у России", – пояснил Безпалько.
В свою очередь, эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Кортунов сказал Москве 24, что говорить о дальнейшем развитии событий в однозначном ключе нельзя. По его словам, Стив Уиткофф в ходе визита в российскую столицу может развивать диалог по двум сценариям – жесткому и благоприятному.
"В первом случае спецпосланник заявит, что давление со стороны США будет усиливаться и Украине продолжат оказывать военную помощь. Это произойдет, если Россия не пойдет на прекращение огня", – отметил Кортунов.
Эксперт пояснил, что антироссийские рестрикции будут введены в любом случае, поскольку президент США уже упомянул такое намерение и не сможет отказаться от своих слов. Однако Трамп понимает, что чем более суровые меры он предпримет, тем меньше у него останется возможностей поддерживать роль посредника в украинском конфликте, резюмировал Кортунов.