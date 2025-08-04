Эксперт Кортунов: США в любом случае введут новые санкции против РФ

8 августа истекает срок ультиматума президента США Дональда Трампа об урегулировании конфликта на Украине. После этой даты Штаты угрожают ввести санкции в отношении партнеров России, если не будет прогресса в переговорном процессе. Как могут измениться отношения Москвы и Вашингтона, расскажем в нашем материале.

"Посмотрим, что из этого выйдет"

Изначально президент США Дональд Трамп потребовал от России урегулировать конфликт на Украине за 50 дней. В противном случае он пообещал ввести импортные пошлины в размере около 100% против стран, которые торгуют с Москвой. Свое заявление Трамп сделал 14 июля.

Однако 29-го числа он сократил срок до 10 дней. Позднее заместитель постоянного представителя Штатов при ООН Джон Келли уточнил, что Трамп намерен урегулировать ситуацию на Украине к 8 августа.

По словам Трампа, санкции США связаны с якобы желанием российской стороны продолжать боевые действия. При этом он же подверг сомнениям эффективность подобных мер.



Россия. – Прим. ред. ) довольно успешно их избегают. Знаете, они хитрые люди, и им довольно успешно удается их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет.

Дональд Трамп президент США Санкции будут, но, похоже, они () довольно успешно их избегают. Знаете, они хитрые люди, и им довольно успешно удается их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет.

В то же время на фоне истечения срока ультиматума президент Штатов анонсировал визит своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву. По данным источников ТАСС, это произойдет уже 6 августа.

"Они хотят его увидеть, они просили встретиться с ним. Посмотрим, что произойдет", – сказал Трамп.

Владимир Путин же, комментируя ход переговоров с Украиной во время поездки на Валаам 1 августа, отметил, что для продвижения к мирному урегулированию необходимо вести основательный диалог. Причем непублично и в спокойной атмосфере, подчеркнул российский лидер.





Владимир Путин президент России Что касается каких-то разочарований со стороны кого бы то ни было, то все разочарования, они возникают от избыточных ожиданий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что в Кремле зафиксировали заявление главы Белого дома о возможных санкциях. Однако у России "уже выработан иммунитет" к ограничениям, а экономика страны успешно функционирует в этих условиях, отметил представитель Кремля.

Также в беседе со СМИ Песков указал, что возможность встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа не исключена.

"Всегда рады контактам с господином Уиткоффом. Мы считаем их важными, содержательными и очень полезными", – подчеркнул он.

При этом, по данным некоторых украинских СМИ, параллельно с поездкой Уиткоффа Киев может посетить спецпосланник Трампа Кит Келлог. Однако другие источники, хоть и подтвердили факт подготовки визита, оговорились, что точной даты приезда пока нет. ​

"Репутационный удар"

США намерены достичь компромисса в украинском конфликте, а предпосылок к введению жестких антироссийских ограничений со стороны Вашингтона не наблюдается. Таким мнением с Москвой 24 поделился член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

"Очевидно, что, если визит Стива Уиткоффа в Москву состоится, это может быть началом переговорного процесса. В рамках него Штаты и РФ определят дальнейший план действий по Украине", – указал эксперт.

При этом сам Трамп до сих пор ни разу не заявлял о планах ввести санкции конкретно в адрес России, подчеркнул Безпалько. По его словам, американский лидер пытался воздействовать на страну косвенно, через меры против тех же Китая и Индии, но не достиг результатов.

"Китай уже два или три года демонстративно не закупает энергетические продукты у США. Индия заявляла, что, несмотря на требования президента США, не отдавала распоряжений на прекращение закупок нефти у России", – пояснил Безпалько.





Богдан Безпалько член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Поэтому Трамп не станет ужесточать рестрикции, иначе он получит еще несколько репутационных ударов, и Америку перестанут бояться все страны. Естественно, он попытается сохранить часть авторитета, которая есть, а для этого проще не портить отношения с Россией и Китаем.

В свою очередь, эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Кортунов сказал Москве 24, что говорить о дальнейшем развитии событий в однозначном ключе нельзя. По его словам, Стив Уиткофф в ходе визита в российскую столицу может развивать диалог по двум сценариям – жесткому и благоприятному.

"В первом случае спецпосланник заявит, что давление со стороны США будет усиливаться и Украине продолжат оказывать военную помощь. Это произойдет, если Россия не пойдет на прекращение огня", – отметил Кортунов.





Андрей Кортунов эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" При более позитивном исходе будет сказано, что значение анонсированных Трампом санкций не стоит переоценивать. В частности, там якобы будет много исключений. Затем же последуют новые предложения относительно поиска компромисса: дальнейшего статуса Украины, ограничения ее военного потенциала, проведения политических реформ и так далее.

Эксперт пояснил, что антироссийские рестрикции будут введены в любом случае, поскольку президент США уже упомянул такое намерение и не сможет отказаться от своих слов. Однако Трамп понимает, что чем более суровые меры он предпримет, тем меньше у него останется возможностей поддерживать роль посредника в украинском конфликте, резюмировал Кортунов.

