Уиткофф заявил о своем желании решить украинский вопрос до конца срока Трампа

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Спецпосланник лидера США Стивен Уиткофф выразил надежду на достижение мира на Украине и на Ближнем Востоке до окончания срока полномочий действующего президента страны Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, что он счел бы достойным завершением своей карьеры в качестве спецпосланника.

Ранее госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что глава Белого дома сохраняет свою приверженность мирному урегулированию конфликта на Украине и стремится к тому, чтобы уже сейчас были предприняты конкретные действия для продвижения в этом направлении.

Тем не менее Трамп заявил, что США введут импортные пошлины в 100% против РФ и ее торговых партнеров, если сделка по украинскому конфликт не будет достигнута через 50 дней.

Однако представитель Госдепа Тэмми Брюс уточнила, что Вашингтон не будет придерживаться этого срока. По ее словам, Соединенные Штаты рассматривают сентябрь как ориентир для введения ограничений.

При этом американский лидер хочет самостоятельно принимать решения о введении антироссийских санкций, добавила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.