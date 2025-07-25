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Президент США Дональд Трамп не станет применять против Владимира Путина никаких мер, даже после окончания срока ультиматума, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на L'Express.

По мнению автора публикации, американский лидер привык выбирать "сильную сторону". Из-за этого Трамп "рискует вновь слиться", не реализовав свои угрозы.

В середине июля президент США объявил, что если через 50 дней не будет достигнута сделка относительно украинского конфликта, то Штаты введут импортные пошлины в размере около 100% в отношении России и ее торговых партнеров.

Однако, по мнению СМИ, ультиматум Трампа дает РФ стратегическое преимущество, так как Россия сможет укрепить позиции на поле боя и сблизиться с Китаем и КНДР.

Кроме того, в Госдепе США заявили, что Штаты не станут строго придерживаться срока в 50 дней. Вашингтон рассматривает сентябрь как ориентир для введения ограничений, а не как последний срок. Окончательное решение будет приниматься по мере продвижения переговоров между РФ и Украиной.

