В Белом доме заявили, что Трамп хочет лично принимать решения о введении санкций против РФ

Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп хочет сам принимать решения о введении санкций против России, передает "Радио 1" со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

Она также отметила, что американский лидер регулярно контактирует с союзниками в Сенате, в том числе с Линдси Грэмом (внесен в список террористов и экстремистов в России). При этом Ливитт подчеркнула, что Трамп должен принимать ключевые решения сам.

Ранее президент США заявил, что Вашингтон введет импортные пошлины в размере 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если сделка по украинскому конфликту не будет достигнута через 50 дней.

При этом СМИ утверждают, что заявление Трампа скорее дает российской стороне преимущество, поскольку РФ сможет укрепить свои позиции на поле боя, сблизиться с Китаем и КНДР и "оказать давление на европейские страны".

В свою очередь, представитель Госдепа Тэмми Брюс заявляла, что США не будут придерживаться срока в 50 дней. Штаты рассматривают сентябрь как ориентир для введения ограничений, а окончательное решение будет приниматься по мере продвижения переговоров между Россией и Украиной.