Песков: ракеты Tomahawk не изменят ситуацию для Украины на фронте

Фото: 123RF/eddtoro35

Возможные поставки американских крылатых ракет Tomahawk на Украину не смогут изменить ситуацию на фронте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет никакой панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронтах для киевского режима. Нет волшебного оружия, будь то Tomahawk или иные ракеты, они не смогут изменить динамику", – уверен представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что Кремль анализирует звучащие из США заявления о возможных поставках ракет. Москве важно знать, кто именно будет запускать Tomahawk, даже если они окажутся на территории Украины.

"Могут ли их запускать только украинцы или это должны делать все-таки американские военные? Кто дает целеполагание этим ракетам? Это американская сторона или сами украинцы?" – задался вопросом Песков.

Также в Кремле слышали заявления о том, что удары ракетами по РФ могут наноситься якобы с согласия американского лидера Дональда Трампа. Песков подчеркнул, что необходимо понять потенциальные угрозы, а уже потом сформировать позицию и определиться с ответом.

Вместе с тем пресс-секретарь президента указал, что пауза в переговорах по урегулированию украинского конфликта возникла из-за нежелания Киева продолжать данный диалог.

Ранее СМИ писали, что Трамп якобы призывал украинского президента Владимира Зеленского усилить давление на Москву и Санкт-Петербург. Лидер киевского режима заявлял, что для этого необходимо вооружение.

При этом в новый пакет военной помощи Украине могут войти дальнобойные ракеты ATACMS. По данным журналистов, Трамп якобы планировал отправить Украине Tomahawk, но потом передумал.

