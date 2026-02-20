График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

20 февраля, 18:04

Наука

В Архангельской области нашли алмаз весом 228 каратов

Фото: agddiamonds.ru

Особо крупный алмаз ювелирного качества весом 228,62 карата нашли в Архангельской области. Об этом сообщила пресс-служба компании "АГД Даймондс".

"На горно-обогатительном комбинате имени Владимира Гриба был добыт алмаз <…> размером 50,5 х 30,6 х 18,6 миллиметров", – уточнили представители организации.

Отмечается, что это первый камень более 50 каратов, найденный в 2026 году. Это также 52-й уникальный камень, извлеченный на месторождении.

Специалисты отнесли найденный кристалл ко второму типу алмазов с минимальным содержанием азота. Данная разновидность составляет менее 1% природных алмазов.

В ноябре 2025 года в Архангельской области обнаружили два алмаза ювелирного качества. Их вес составил 55,96 и 135,75 карата. Они тоже были найдены на месторождении имени Гриба и стали 3-м и 4-м по размеру образцами, добытыми там в прошлом году. Каждый из них отличался исключительной чистотой и прозрачностью.

