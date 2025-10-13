13 октября, 17:39Наука
Один из крупнейших алмазов добыт в Архангельской области
Фото: телеграм-канал "Цыбульский"
Алмаз весом 340 карат добыт на месторождении имени В. Гриба в Архангельской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Цыбульский.
Глава региона рассказал, что это рекорд для всей истории промышленной разработки месторождения, на котором работает "АГД Даймондс". Кроме того, это один из пяти крупнейших добытых в современной России алмазов.
По его словам, камень впечатляет не только размером – он обладает исключительным качеством и высокой ценностью для рынка. Доля таких кристаллов составляет не более 2% от всех природных алмазов.
Ранее компания "Алроса" добыла самый крупный в истории страны алмаз ювелирного качества. Кристалл фантазийного янтарного цвета был извлечен в Якутии. Алмаз весит 468,30 карата, а его размер составляет 56х54х22 миллиметра.
В России представили крупнейший бриллиант весом почти 200 карат