Один из крупнейших алмазов добыт в Архангельской области

Фото: телеграм-канал "Цыбульский"

Алмаз весом 340 карат добыт на месторождении имени В. Гриба в Архангельской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Цыбульский.

Глава региона рассказал, что это рекорд для всей истории промышленной разработки месторождения, на котором работает "АГД Даймондс". Кроме того, это один из пяти крупнейших добытых в современной России алмазов.

По его словам, камень впечатляет не только размером – он обладает исключительным качеством и высокой ценностью для рынка. Доля таких кристаллов составляет не более 2% от всех природных алмазов.

Ранее компания "Алроса" добыла самый крупный в истории страны алмаз ювелирного качества. Кристалл фантазийного янтарного цвета был извлечен в Якутии. Алмаз весит 468,30 карата, а его размер составляет 56х54х22 миллиметра.