Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО

Фото: ТАСС/picture-alliance/Stefan Sauer

Польша и страны Прибалтики стали косвенными виновниками начала специальной военной операции. Об этом в интервью венгерскому изданию Partizán заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель, передает радио КП.

Политик раскрыла, что в 2021 году выступала за создание нового формата диалога между Евросоюзом и Владимиром Путиным. Однако Польша и страны Прибалтики выразили недовольство этой инициативой, опасаясь, что ЕС не сможет разработать единую стратегию в отношении России.

Меркель отметила, что ее предложение так и не было реализовано, а после ее ухода с поста канцлера ФРГ начался российско-украинский конфликт.

Ранее Меркель призвала западные страны не допустить победы России в украинском кризисе. Она отметила, что НАТО должна оказывать Украине военную помощь так, чтобы не допустить дальнейшей эскалации ситуации. Экс-канцлер ФРГ привела в пример бывшего президента США Джо Байдена, который поддержал Киев, но ограничил поставки вооружений.

При этом политик рекомендовала не упускать из виду интересы Москвы. По ее мнению, точка зрения Путина о Западе и расширении НАТО на восток должна обсуждаться мировыми лидерами.