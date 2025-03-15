Меркель посоветовала не игнорировать интересы России

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Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала не упускать из виду интересы Москвы. Об этом она заявила в интервью изданию Berliner Zeitung.

Политик отметила, что точка зрения Владимира Путина о Западе и расширении НАТО на восток должна обсуждаться мировыми лидерами. По ее словам, дипломатические инициативы нужно планировать заранее, чтобы они "были доступны в нужный момент".

В рамках интервью Меркель также отвергла критику некоторых ее решений на посту немецкого канцлера, в том числе по проекту "Северный поток – 2".

13 марта Владимир Путин заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия на Украине на 30 суток, однако в этом вопросе есть некоторые нюансы.

К примеру, по словам президента РФ, Киев может использовать перемирие для получения оружия или принудительной мобилизации. Путин также поинтересовался, как РФ должна будет поступить с украинскими военными, которые сейчас заблокированы в Курской области.

Российский лидер подчеркнул, что РФ будет договариваться о следующих шагах по прекращению огня на Украине с учетом ситуации на земле. Он также не исключил, что обсудит перемирие на Украине с президентом США Дональдом Трампом.