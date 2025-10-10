Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Михаил Маркив

Слова бывшего немецкого канцлера Ангелы Меркель о России указывают на то, что Запад не исчерпал все дипломатические возможности для предотвращения конфликта на Украине. Об этом сообщает RT со ссылкой на Responsible Statecraft.

Речь идет о заявлении экс-канцлера ФРГ о косвенной вине Польши и стран Прибалтики в начале спецоперации. Меркель раскрыла, что в 2021 году выступала за создание нового формата диалога между Евросоюзом и Владимиром Путиным.

Однако указанные государства выразили недовольство этой инициативой, опасаясь, что ЕС не сможет разработать единую стратегию в отношении России.

В результате слова политика вызвали ссору между Берлином и Варшавой. СМИ указывали, что польская сторона резко отреагировала на заявление. В частности, премьер-министр Матеуш Моравецкий обвинил Меркель в нанесении ущерба европейской безопасности из-за ее политики в отношении России.