Трамп пошутил про Перл-Харбор, говоря об атаке на Иран

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Японии Санаэ Такаити пошутил про нападение японцев на Перл-Харбор в 1941 году, отвечая на вопрос об атаке на Иран.

Один из журналистов поинтересовался у главы Белого дома, почему США не предупредили своих союзников о готовящейся военной операции против Ирана.

"Мы никому не сказали об этом, так как хотели добиться эффекта неожиданности. Кто лучше знает о неожиданности, чем Япония? Почему вы не сообщили мне о Перл-Харборе?" – ответил в шутку Трамп.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Ранее Трамп сообщил, что совместная военная операция США и Израиля против Ирана завершится скоро, однако не на этой неделе. По его словам, он хочет войн "меньше, чем кто-либо другой".