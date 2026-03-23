00:17

Овечкин забросил 1000-ю шайбу в НХЛ с учетом плей-офф

Фото: AP Photo/Nick Wass

Российский нападающий и капитан "Вашингтона Кэпиталз" Александр Овечкин забросил свою 1000-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с учетом матчей серии плей-офф.

Хоккеист преодолел данную отметку, забив гол в домашнем матче против "Колорадо". Теперь на счету Овечкина 923 гола в регулярном сезоне и 77 – в плей-офф.

При этом рекорд по голам с учетом плей-офф пока по-прежнему удерживает канадский форвард Уэйн Гретцки. На его счету 1 016 шайб, из которых 894 были заброшены в матчах регулярного сезона, 122 – в матчах Кубка Стэнли.

Ранее Овечкин заявил, что не хочет рисковать здоровьем ради продления спортивной карьеры. По словам спортсмена, итоговое решение о его дальнейшем участии в соревнованиях будет зависеть от физической формы. Он указал, что хоккей сейчас жесткий и быстрый, и в силу своего возраста ему тяжело соперничать с молодыми спортсменами.

