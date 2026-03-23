Некоторые американские военные оказались разочарованы нападением США на Иран и заявляют, что "не хотят умирать за Израиль". Об этом сообщает издание Huffpost со ссылкой на источники среди военных и резервистов армии Штатов.

Военнослужащие, участвующие в конфликте на Ближнем Востоке, пожаловались на сильный стресс, уязвимое состояние и утрату иллюзий. Некоторые даже признались, что подумывают об увольнении из армии.

"Я слышу из уст военнослужащих слова: "Мы не хотим умирать за Израиль – мы не хотим быть политическими пешками", – рассказала один из резервистов, которая наставляет молодых офицеров.

Журналисты предрекли провал операции США в Иране в связи с массовым недовольством и проблемами с моральным духом в рядах американской армии. При этом главным деморализующим фактором является то, что власти США не представили четкое оправдание войны против Ирана.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявлял, что американская агрессия против республики и убийство бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи разрушит глобальные правовые нормы.