Депутат ГД Попов принял участие в патриотической акции у мемориала "Кунцевский рубеж"

В преддверии Дня Победы в Яблоневом саду на западе Москвы у мемориала "Кунцевский рубеж" прошла патриотическая акция в память о защитниках столицы, отстоявших Москву в годы Великой Отечественной войны. В ней приняли участие депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Евгений Попов, участники СВО, школьники и жители района Фили-Давыдково. Вместе они высадили саженцы яблонь и возложили цветы к мемориалу.

"Яблоневый сад на Кутузовском проспекте – место памяти о героизме защитников Москвы. Именно здесь осенью 1941 года проходил Кунцевский противотанковый ров. Жители и бойцы в тяжелейших условиях строили укрепления, рыли противотанковые рвы, чтобы остановить врага на подступах к городу. И именно такие патриотические акции, посвященные подвигу советского народа, помогают сохранять историческую память и передавать ее будущим поколениям", – сказал Попов.

Парламентарий отметил, что с 2020 по 2025 год на территории сада высадили 139 деревьев в честь защитников Отечества. Например, одно из них посвящено фронтовику, старейшему жителю района Фили-Давыдково Петру Соломатину – 12 июля ему исполнится 103 года.

Великая Отечественная война застала его в 10-м классе. Вместе с одноклассниками он добровольцем просился на фронт, но юношей не взяли. После учебы в Телавском военном пехотном училище молодого минометчика перебросили на прорыв блокады Ленинграда. Затем он служил командиром минометного взвода 59-го полка 175-й дивизии 2-го Прибалтийского фронта, участвовал в разгроме нацистских войск в Эстонии, Латвии и Литве, а также в ликвидации Курляндской группировки. После войны работал в строительной отрасли.

Рядом с яблонями, посаженными в честь фронтовиков, в саду появляются новые памятные деревья в знак уважения к тем, кто защищает страну сегодня. На этот раз в саду высадили яблоню в честь участника СВО Сергея Данилова, который присутствовал на мероприятии. Сначала он служил на станции радиоэлектронной борьбы, которая выявляла вражеские дроны, а позже – оператором противотанкового ракетного комплекса "Метис".

Мемориальный комплекс "Кунцевский рубеж", где прошло мероприятие, представляет собой часть линии укреплений внешнего пояса Московской зоны обороны, созданной осенью 1941 года на территории города Кунцево, который сейчас является районом Москвы. Рубеж возводился как система противотанковых рвов, проволочных заграждений и железобетонных огневых точек для защиты западных подступов к столице.

За время обороны Москвы всего было вырыто 676 километров противотанковых рвов и свыше 1 350 километров проволочных заграждений. Битва за Москву стала одним из самых масштабных сражений Великой Отечественной войны: в ней участвовали более 7 миллионов человек. Именно здесь нацисты впервые столкнулись с мощным сопротивлением и потерпели первое крупное поражение. Значение этой победы для истории страны и мира определило особое отношение к сохранению памяти о защитниках столицы.

В настоящее время в Москве эта работа ведется на системной основе: в городе действуют десятки мемориалов и памятных знаков, регулярно проходят патриотические акции и уроки мужества. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи: школьники и студенты участвуют в поисковых проектах и волонтерских инициативах, направленных на сохранение исторической памяти.

Ранее в районе Ясенево перед 9 Мая прошла патриотическая акция "Тропа памяти и славы". В ней принял участие Герой России, летчик-космонавт, депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Роман Романенко.

Участники прошли по маршруту памятных мест района, связанных с историей Великой Отечественной войны. Они возложили цветы ко всем мемориалам и почтили память героев Отечества минутой молчания.

