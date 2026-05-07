Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 16:27

Происшествия

Дело завели на жителя Ярославской области, продававшего сделанные на 3D-принтере кастеты

Фото: MAX/"УМВД России по Ярославской области"

Уголовное дело о незаконном изготовлении холодного оружия возбудили против жителя Тутаева. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

По данным ведомства, 36-летний мужчина воспользовался 3D-принтером для создания предметов, которые были похожи на кастеты. После он продавал их в интернете под видом брелоков.

Сотрудники полиции изъяли 7 предметов. Специалисты провели экспертизу и определили, что продукция относится к холодному оружию контактно-ударного и ударно-раздробляющего действия.

В результате мужчину задержали. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что сотрудники Росгвардии с начала прошлого года выявили в Центральном федеральном округе РФ более 83 килограммов взрывчатых веществ. Помимо этого, они изъяли около 7 тысяч единиц огнестрельного оружия, свыше 42 тысяч боеприпасов разного калибра, почти 30 килограммов наркотических веществ и материальных ценностей на свыше 294 миллионов рублей.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

Стоит ли усиливать контроль за подростками в соцсетях?

Мера важна из-за отсутствия у детей чувства ответственности за свои публикации

Читать
закрыть

К чему приведет расширение оснований для лишения водительских прав?

Эксперты уверены: мера может положительно сказаться на безопасности вождения

Читать
закрыть

Как спасти оставленных в автомобиле на жаре животных?

Сначала нужно посмотреть под лобовое стекло – многие оставляют записки с номером владельца

Читать
закрыть

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика