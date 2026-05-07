Дело завели на жителя Ярославской области, продававшего сделанные на 3D-принтере кастеты

Уголовное дело о незаконном изготовлении холодного оружия возбудили против жителя Тутаева. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

По данным ведомства, 36-летний мужчина воспользовался 3D-принтером для создания предметов, которые были похожи на кастеты. После он продавал их в интернете под видом брелоков.

Сотрудники полиции изъяли 7 предметов. Специалисты провели экспертизу и определили, что продукция относится к холодному оружию контактно-ударного и ударно-раздробляющего действия.

В результате мужчину задержали. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что сотрудники Росгвардии с начала прошлого года выявили в Центральном федеральном округе РФ более 83 килограммов взрывчатых веществ. Помимо этого, они изъяли около 7 тысяч единиц огнестрельного оружия, свыше 42 тысяч боеприпасов разного калибра, почти 30 килограммов наркотических веществ и материальных ценностей на свыше 294 миллионов рублей.

