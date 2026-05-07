Научно-практические конференции для столичных школьников собрали рекордную аудиторию

В 2026 году городские научно-практические конференции для школьников Москвы собрали рекордную аудиторию, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в прошлом году в них приняло участие 44 тысячи школьников, а в этом – почти 50 тысяч. Из них 27 тысяч дошли до заключительного этапа, а больше 6 тысяч стали победителями и призерами. Она также добавила, что школьники могут не только углубленно изучать интересные им предметы, но и делать первые шаги в науке.

"Уже 11 лет мы проводим для ребят научно-практические конференции. Здесь ученики предпрофессиональных классов, а также все желающие из 7–11-х классов могут воплотить свои научные идеи, работая с опытными наставниками", – отметила Ракова.

Школьники представили различные проекты, например умные ИИ-очки для слабовидящих и дроны для борьбы с борщевиком. При этом победители и призеры смогут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ для поступления в вузы.

Самой масштабной по числу направлений стала конференция "Наука для жизни" – к ней присоединились более 24 тысяч участников, а лучшими в разных направлениях стали больше 3,2 тысячи. Среди них ученик 10-го класса школы № 2000 Александр Чимин. Он представил документальный фильм, который посвятил Киномузею Валерия Рубцова в Великом Новгороде.

Ребята, которые интересуются медициной и естественными науками, выступили на конференции "Старт в медицину". В ней приняли участие 7,5 тысячи школьников, призовые места заняли более 880 человек.

Например, ученик медицинского класса из школы № 947 Алексей Дьяков изучал, как применять аддитивные технологии в протезировании нижних конечностей детей и подростков. Чтобы продемонстрировать, что полимерные протезы обладают высокой прочностью, устойчивы к температурам и легки в уходе, он напечатал прототип механического протеза ноги на 3D-принтере.

Ученики школы № 1288 имени Героя Советского Союза Трояна Тимур Мухаметшин и Дмитрий Мальцев, в свою очередь, представили умные очки с искусственным интеллектом для людей с нарушением зрения. В аксессуар добавили камеру, микрофон и динамик – пользователь может задавать вопросы и получать ответы, например узнать номер подъезжающего автобуса.

Представить свои технологические системы и IT-продукты можно было на конференции "Инженеры будущего". Ученик инженерного класса школы № 727 Ярослав Шилов вместе с одноклассниками разработал дрон для борьбы с борщевиком – он распыляет с воздуха гербициды, поражающие сорняки, не причиняя вреда культурным растениям.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве запущена программа профориентации для учащихся 10-х и 11-х классов. Мэр напомнил, что для девятиклассников этот проект действует с 2023 года. Теперь ученики 11-х классов социально-экономического, гуманитарного и универсального профилей могут присоединиться к программе из пяти этапов по индивидуальному запросу.

