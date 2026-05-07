Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 15:58

Происшествия

Спасатели эвакуировали с Эльбруса 61-летнего туриста с травмой ноги

Фото: MAX/"МЧС Кабардино-Балкарии"

Спасатели эвакуировали с Эльбруса 61-летнего незарегистрированного туриста из Московской области с травмой ноги. Об этом сообщает канал ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии в мессенджере MAX.

Мужчина находился на высоте 5 200 метров. На помощь альпинисту прибыли спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, которые эвакуировали его на поляну Азау.

Отмечается, что от медицинской помощи он отказался.

Ранее спасатели эвакуировали с Эльбруса 23-летнего незарегистрированного туриста с ушибами. Он получил травмы на высоте 5 000 метров.

До этого два горнолыжника погибли в результате схода лавины в альпийской провинции Южный Тироль в Италии. Инцидент произошел на высоте 2 300 метров. Всего лавина накрыла в общей сложности 10 человек.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

Стоит ли усиливать контроль за подростками в соцсетях?

Мера важна из-за отсутствия у детей чувства ответственности за свои публикации

Читать
закрыть

К чему приведет расширение оснований для лишения водительских прав?

Эксперты уверены: мера может положительно сказаться на безопасности вождения

Читать
закрыть

Как спасти оставленных в автомобиле на жаре животных?

Сначала нужно посмотреть под лобовое стекло – многие оставляют записки с номером владельца

Читать
закрыть

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика