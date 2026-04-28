Спасатели эвакуировали незарегистрированного туриста с Эльбруса

Спасатели эвакуировали 23-летнего незарегистрированного туриста с ушибами с Эльбруса. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по КБР.

Мужчина получил травмы на высоте 5 000 метров. Спасатели спустили его на поляну Азау, от медицинской помощи мужчина отказался.

К поисково-спасательным работам привлекались 6 человек и 2 единицы техники.

Ранее два горнолыжника погибли в результате схода лавины в альпийской провинции Южный Тироль в Италии. Инцидент произошел на высоте 2 300 метров. Всего лавина накрыла в общей сложности 10 человек.

СМИ сообщали о пятерых пострадавших, из которых трое находятся в тяжелом состоянии. Один из них был отправлен на вертолете в Австрию, в больницу Инсбрука.