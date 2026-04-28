Движение на участке Савеловского направления МЖД вернулось в штатный режим

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Движение поездов на участке Лебзино – Талдом Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) возобновилось в обычном режиме. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Сбой на вышеуказанном участке магистрали произошел утром во вторник, 28 апреля, из-за неблагоприятных погодных условий. Помимо корректировки маршрутов, на участке Савелово – Дмитров назначались компенсационные автобусы, которые делали остановку на станции Талдом. При этом ситуация не повлияла на движение электричек по МЦД-1.

В МЖД напомнили, что во время мероприятий железнодорожники убирали с путей деревья, поваленные из-за непогоды, и восстанавливали подачу электроэнергии. В связи с этим пригородные составы следовали по сокращенным маршрутам.

"Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и делает все необходимое для стабилизации графика движения", – добавили в пресс-службе.

Схожая ситуация фиксировалась накануне, 27 апреля, на Казанском направлении. Там на участке от Быкова до Люберец упало дерево, в связи с чем в пути задерживались несколько составов. Вместе с тем с отставанием от графика до 2,5 часа следовал и ряд поездов Павелецкого направления.

