Центр Москвы перекроют 29 апреля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
28 апреля, 19:13

Транспорт

Движение на участке Савеловского направления МЖД вернулось в штатный режим

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Движение поездов на участке Лебзино – Талдом Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) возобновилось в обычном режиме. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Сбой на вышеуказанном участке магистрали произошел утром во вторник, 28 апреля, из-за неблагоприятных погодных условий. Помимо корректировки маршрутов, на участке Савелово – Дмитров назначались компенсационные автобусы, которые делали остановку на станции Талдом. При этом ситуация не повлияла на движение электричек по МЦД-1.

В МЖД напомнили, что во время мероприятий железнодорожники убирали с путей деревья, поваленные из-за непогоды, и восстанавливали подачу электроэнергии. В связи с этим пригородные составы следовали по сокращенным маршрутам.

"Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и делает все необходимое для стабилизации графика движения", – добавили в пресс-службе.

Схожая ситуация фиксировалась накануне, 27 апреля, на Казанском направлении. Там на участке от Быкова до Люберец упало дерево, в связи с чем в пути задерживались несколько составов. Вместе с тем с отставанием от графика до 2,5 часа следовал и ряд поездов Павелецкого направления.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика