Центр Москвы перекроют 29 апреля

Новости

Новости

28 апреля, 08:42

Транспорт

Сбой в движении поездов произошел на Савеловском направлении МЖД из-за непогоды

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

На Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) утром 28 апреля произошел сбой в движении поездов из-за непогоды, передал перевозчик.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями и отсутствием напряжения в контактной сети временно приостановлено движение на участке Лебзино – Талдом Савеловского направления МЖД", – говорится в сообщении.

На место направлены бригады железнодорожников. Уточнялось, что на время восстановительных работ электрички в сторону Савелово следуют по укороченному маршруту – до станции Дмитров. Также на участке Савелово – Дмитров назначены компенсационные автобусы, которые делают остановку на станции Талдом.

В МЖД добавили, что ситуация не влияет на движение электричек по МЦД-1. Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и делает все необходимое для стабилизации графика.

За последние сутки в Московском регионе выпало более 100% месячной нормы осадков. На опорной метеостанции ВДНХ был зафиксирован 21 миллиметр осадков – 56% нормы апреля. В Подмосковье больше всего осадков выявили в Долгопрудном – 41 миллиметр, что составляет 110% от нормы месяца.

При этом уровень погодной опасности в регионе снижен с оранжевого до желтого, который продлится до 21:00. Предыдущее предупреждение перестало действовать в полночь 28 апреля.

Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия непогоды. В том числе специалисты распиливают и вывозят поваленные сильным ветром деревья.

Коммунальные службы Москвы приступили к ликвидации последствий снегопада

Читайте также


транспортпогодагород

Главное

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

Ждет ли рынок новостроек обвал цен?

Стоимость новостроек может снизиться на 15% уже к лету, а на 30% – к концу года

Причина заключается в переоцененной стоимости

Читать
закрыть

Почему российские студенты пожаловались на антиплагиат в вузах?

Студентов массово не допускают к защите дипломов из-за ошибок антиплагиат-сервисов

Программы принимают реальные работы за тексты, написанные нейросетями

Читать
закрыть

Чем опасны майские праздники и как провести их с пользой?

Праздники могут быть опасны с точки зрения алкогольных срывов и острых состояний

Для расслабления нужны сон, прогулки, вода, нормальная еда, баня и тишина

Читать
закрыть

Почему мужчины стремятся жить за счет богатых женщин?

К корыстным отношениям склонны личности с нарциссизмом и психопатией

Эксперты уверены: роли в отношениях сильно видоизменились

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

