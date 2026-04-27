Новости

Новости

27 апреля, 16:59

Происшествия

Более 30 человек пострадали в России из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

В ряде регионов России из-за неблагоприятных погодных условий пострадали 32 человека, включая 5 детей. При этом один ребенок погиб, сообщает RT со ссылкой на МЧС РФ.

Вместе с тем 31 человек, среди которых 4 детей, были госпитализированы. По данным ведомства, люди получили травмы из-за мокрого снега, грозы, града и ветра с порывами до 27 метров в секунду.

В частности, мужчина и ребенок погибли из-за упавших от непогоды деревьев в Самаре. Еще одна девочка была госпитализирована. Ее состояние оценивается как тяжелое.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека").

В Москве сильный ветер повалил свыше 110 деревьев. Горожанам рекомендовали информировать управляющую компанию или ГБУ "Жилищник" о случаях падения деревьев или их опасного наклона, так как они представляют зону повышенной опасности.

Москвичи поделились кадрами последствий снегопада

Читайте также


Главное

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

Как обезопасить огород от испанских слизней?

Можно убирать моллюсков руками, но соблюдая правила гигиены

Помогут ловушки, например с пивом

Читать
закрыть

Как Москва справляется с апрельским снегопадом?

В Москве возможны локальные корректировки в расписании трамваев

Операторы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили поездки

Читать
закрыть

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

