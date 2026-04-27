Более 30 человек пострадали в России из-за непогоды

В ряде регионов России из-за неблагоприятных погодных условий пострадали 32 человека, включая 5 детей. При этом один ребенок погиб, сообщает RT со ссылкой на МЧС РФ.

Вместе с тем 31 человек, среди которых 4 детей, были госпитализированы. По данным ведомства, люди получили травмы из-за мокрого снега, грозы, града и ветра с порывами до 27 метров в секунду.

В частности, мужчина и ребенок погибли из-за упавших от непогоды деревьев в Самаре. Еще одна девочка была госпитализирована. Ее состояние оценивается как тяжелое.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека").

В Москве сильный ветер повалил свыше 110 деревьев. Горожанам рекомендовали информировать управляющую компанию или ГБУ "Жилищник" о случаях падения деревьев или их опасного наклона, так как они представляют зону повышенной опасности.