Два человека погибли из-за падения деревьев в Самаре

Два человека погибли из-за упавших деревьев от непогоды в Самаре, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным собеседника агентства, мужчина погиб на улице Карла Маркса.

В свою очередь, в региональной прокуратуре заявили РИА Новости, что на улице Нижнегородской также произошло падение дерева на тротуар, в результате чего погибла девочка, еще одна была госпитализирована. В ведомстве отметили, что погибшая была 2012 года рождения, а пострадавшая – 2011-го.

Кроме того, в региональном Минздраве рассказали, что состояние госпитализированной девочки оценивается как тяжелое. Она была доставлена в травматологию в специализированное медучреждение. Глава ведомства Андрей Орлов подчеркнул, что в настоящее время организована консультация со специалистами из федерального центра.

"Ее жизни ничего не угрожает", – добавил Орлов.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека").

Приволжский Гидрометцентр объявил в регионе штормовое предупреждение. Согласно прогнозам, утром и днем 27 апреля в Самарской области прогнозировался ветер до 25–27 метров в секунду.

Ранее сильный ветер, который пришел в Москву 27 апреля, повалил свыше 110 деревьев. Горожанам рекомендовали информировать управляющую компанию или ГБУ "Жилищник" о случаях падения деревьев или их опасного наклона, так как они представляют зону повышенной опасности.

