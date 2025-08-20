Три человека получили травмы после падения дерева на остановку в Новосибирске

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Новосибирской области"

Три человека госпитализированы после падения дерева на остановку общественного транспорта "Затон" в Новосибирске, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, дерево упало 20 августа около 09:00 в районе дома 10 на улице Портовой. Правоохранители организовали проверку, в ходе которой будет дана оценка "бездействию органов власти по своевременному сносу аварийных деревьев". Для координации действий экстренных служб на месте ЧП находится прокурор Ленинградского района Денис Петраш.

В разговоре с телеканалом "360" местная жительница предположила, что виной всему могли быть земляные работы. С ее слов, они проводятся по всему городу, а состояние старых деревьев вызывает вопросы. Женщина призналась, что опасается, что ситуация может повториться.

"Вот, кабель укладывают рядом с остановкой "Вертковская". Сколько еще простоят деревья, если у них с одной стороны обрублены все корни?" – сказала она.

Женщина уточнила, что старые и опасные деревья растут по всему Новосибирску. Она обратилась в районную администрацию, чтобы частично срубили старые тополи на улице Станционной, однако ответа пока не получила.

