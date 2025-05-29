В Крылатском дерево рухнуло на припаркованную машину

Сильный ветер в Москве повалил деревья в разных районах города. Один из инцидентов произошел в Крылатском – там ствол березы упал прямо на припаркованный автомобиль. Чтобы освободить дорогу, специалисты распилили дерево и вывезли его с проезжей части.

По сообщениям очевидцев, упавшие деревья зафиксированы также на Остоженке, Воронцовской улице и в Нескучном саду. Порывы ветра в столице 29 мая достигают 17 метров в секунду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.