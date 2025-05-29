Улицы в центре Москвы перекроют 31 мая и 1 июня

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29 мая, 19:15

Город

В Крылатском дерево рухнуло на припаркованную машину

В Крылатском дерево рухнуло на припаркованную машину

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Сильный ветер повалил деревья в центре Москвы

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Сильный ветер в Москве повалил деревья в разных районах города. Один из инцидентов произошел в Крылатском – там ствол березы упал прямо на припаркованный автомобиль. Чтобы освободить дорогу, специалисты распилили дерево и вывезли его с проезжей части.

По сообщениям очевидцев, упавшие деревья зафиксированы также на Остоженке, Воронцовской улице и в Нескучном саду. Порывы ветра в столице 29 мая достигают 17 метров в секунду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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