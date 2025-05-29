29 мая стало самым теплым днем в Москве с начала года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Четверг, 29 мая, стал самым теплым днем в Москве с начала года. Воздух прогрелся до 28,5 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его данным, волна аномально жаркой погоды, которая началась в столичном регионе неделю назад с превышения дневным максимумом отметки 25 градусов, достигла своего пика.

По его словам, нынешняя температура на 0,8 градуса выше, чем у прежнего лидера – 25 мая.

"Несмотря на облака, которых в небе над столицей становится все больше, прогрев пока продолжается, так что точное значение максимальной температуры воздуха сегодняшнего дня станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров", – написал синоптик.

При этом, как подчеркнул метеоролог, в подмосковных Люберцах столбики термометров поднялись до отметки 29,6 градуса.

Кроме того, по прогнозу Леуса, уже в пятницу, 30 мая, в столичном регионе начнется смена синоптических процессов. Температурные показатели останутся выше климатической нормы, но начнут понижаться.

На фоне жары в Москве до конца дня 29 мая объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 20:00.

Из-за высоких показателей температуры в московском городском транспорте раздают питьевую воду. Ее можно получить на некоторых станциях метро, Ленинградском, Ярославском, Казанском, Курском, Белорусском, Павелецком, Савеловском и Киевском вокзалах.

Для комфортной температуры в метро сняли более 6 тысяч вторых дверей в вестибюлях, перевели тоннельную вентиляцию и кондиционеры в вагонах на летний режим работы.

