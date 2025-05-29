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29 мая, 14:08

Транспорт

В Москве пассажиры транспорта могут получить воду из-за жары

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В московском городском транспорте третий день подряд бесплатно раздают питьевую воду из-за жары, сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

По его словам, с 14:00 инспекторы ЦОМП будут раздавать бутылки с водой на станциях метро:

  • "Измайловская";
  • "Филевский парк";
  • "Багратионовская";
  • "Фили";
  • "Кутузовская";
  • "Студенческая";
  • "Кунцевская";
  • "Пионерская";
  • "Выхино".

Кроме того, с этого же времени пассажиры смогут получить воду и на Ленинградском вокзале, а также на станции МЦД-3 Зеленоград-Крюково.

"Также с 14:00 до 17:00 сотрудники ЦППК раздают воду на Ярославском, Казанском, Курском, Белорусском, Павелецком, Савеловском и Киевском вокзалах и на станции МЦД-2 Тушинская", – указано в сообщении.

Бесплатно взять воду в бутылках можно на автовокзалах:

  • Центральный;
  • Саларьево;
  • Красногвардейский;
  • Северные ворота;
  • Южные ворота.

Пассажирам экспресс-автобусов "Аэроэкспресса" также предложат воду. Кроме того, ее предлагают на всех причалах регулярного речного электротранспорта, а также на двух прогулочных маршрутах "Киевский" и "Китай-город".

Ведомство следит за температурой воздуха, список станций, где раздают воду, может быть обновлен. Для комфортной температуры в метро сняли более 6 тысяч вторых дверей в вестибюлях, перевели тоннельную вентиляцию и кондиционеры в вагонах на летний режим работы.

Помимо этого, ведомство в режиме онлайн и на местах контролирует температуру на станциях, при необходимости меняя режим работы вентиляции.

29 мая стало самым теплым днем в Москве с начала года. Воздух прогрелся до 28,5 градуса. До вечера в столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Действие предупреждения продлится до 20:00.

Кроме того, в четверг в Москве также прогнозируется опасный индекс ультрафиолетового излучения. Максимум (60%) наблюдается с 10:00 и продлится до 16:00.

Раздача бесплатной воды стартовала в московском транспорте из-за жары

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