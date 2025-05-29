В Москве пассажиры транспорта могут получить воду из-за жары

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В московском городском транспорте третий день подряд бесплатно раздают питьевую воду из-за жары, сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

По его словам, с 14:00 инспекторы ЦОМП будут раздавать бутылки с водой на станциях метро:

"Измайловская";

"Филевский парк";

"Багратионовская";

"Фили";

"Кутузовская";

"Студенческая";

"Кунцевская";

"Пионерская";

"Выхино".

Кроме того, с этого же времени пассажиры смогут получить воду и на Ленинградском вокзале, а также на станции МЦД-3 Зеленоград-Крюково.

"Также с 14:00 до 17:00 сотрудники ЦППК раздают воду на Ярославском, Казанском, Курском, Белорусском, Павелецком, Савеловском и Киевском вокзалах и на станции МЦД-2 Тушинская", – указано в сообщении.

Бесплатно взять воду в бутылках можно на автовокзалах:



Центральный;

Саларьево;

Красногвардейский;

Северные ворота;

Южные ворота.

Пассажирам экспресс-автобусов "Аэроэкспресса" также предложат воду. Кроме того, ее предлагают на всех причалах регулярного речного электротранспорта, а также на двух прогулочных маршрутах "Киевский" и "Китай-город".

Ведомство следит за температурой воздуха, список станций, где раздают воду, может быть обновлен. Для комфортной температуры в метро сняли более 6 тысяч вторых дверей в вестибюлях, перевели тоннельную вентиляцию и кондиционеры в вагонах на летний режим работы.

Помимо этого, ведомство в режиме онлайн и на местах контролирует температуру на станциях, при необходимости меняя режим работы вентиляции.

29 мая стало самым теплым днем в Москве с начала года. Воздух прогрелся до 28,5 градуса. До вечера в столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Действие предупреждения продлится до 20:00.

Кроме того, в четверг в Москве также прогнозируется опасный индекс ультрафиолетового излучения. Максимум (60%) наблюдается с 10:00 и продлится до 16:00.

