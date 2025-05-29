Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары

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Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до вечера четверга, 29 мая, из-за сильной жары, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Действие предупреждения продлится до 20:00 по московскому времени. За этот период столбики термометров поднимутся до 30-градусной отметки.

В четверг в Москве также прогнозируется опасный индекс ультрафиолетового излучения. Максимум (60%) будет наблюдаться с 10:00 до 16:00. Горожан предупредили, что чрезмерное облучение грозит глазам и коже ожогами, а также приводит к развитию рака кожи. Более того, особую опасность ультрафиолет представляет для детей.

В связи с такими прогнозами 29 мая может стать самым теплым днем в столице с начала года. При этом уже с 30-го числа Москву накроют небольшие дожди, а в западной части Подмосковья ожидаются грозы.

Кроме того, в последние два дня текущей рабочей недели в городе возможен сильный ветер. Его порывы могут достигнуть 17 метров в секунду. Водителям рекомендовали парковаться только в безопасных местах. Пешеходов призвали избегать рекламных конструкций и других неустойчивых объектов на улице.

