МЧС предупредило москвичей о сильном ветре с 29 по 30 мая

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Усиление ветра ожидается в столице с четверга, 29 мая, по пятницу, 30 мая. Его порывы в эти дни могут достигнуть 17 метров в секунду, предупредили в пресс-службе МЧС Москвы.

В связи с неблагоприятными погодными условиями водителям рекомендуют быть внимательными за рулем и парковаться только в безопасных местах. Пешеходов, в свою очередь, призывают избегать рекламных конструкций и других неустойчивых объектов на улице, а также не оставлять без присмотра детей.

В случае необходимости горожане могут обратиться по номерам 101 или 112, а также по единому номеру доверия ГЦ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

Вместе с тем в городе продолжает действовать предупреждение об аномально высокой температуре воздуха. Жителей просят не оставлять детей и животных в машинах, а прогулки отложить на вечер.

Из-за жары в Москве бесплатно раздают питьевую воду. В частности, бутылки можно получить в метро, на вокзалах, станциях МЦД и причалах. Более того, для комфорта пассажиров в вестибюлях сняли свыше 6 тысяч вторых дверей, а также перевели кондиционеры в поездах и тоннельную вентиляцию на летний режим работы.

