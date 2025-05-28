Воду начали раздавать в столичном транспорте из-за жары

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В городском транспорте Москвы начали раздавать бесплатную питьевую воду из-за жары. Об этом сообщает столичный Дептранс со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

"Стараемся делать поездки пассажиров комфортными в любую погоду. Бесплатная вода – это простой, но эффективный способ помочь каждому сохранить хорошее самочувствие. Берегите себя и пейте больше жидкости", – сказал Ликсутов.

С 14:00 инспекторы ЦОМП раздают бутылки с водой на станциях метро "Измайловская", "Филевский парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая", "Кунцевская", "Пионерская" и "Выхино".

С 14:00 до 17:00 представители ЦППК раздают воду на Ярославском, Казанском, Курском, Белорусском, Павелецком, Савеловском и Киевском вокзалах, а также на станции Тушинская МЦД-2. Сотрудники МТППК предлагают пассажирам воду на Ленинградском вокзале, а также на станции Зеленоград-Крюково МЦД-3.

Получить бесплатную бутылку можно на автовокзалах "Центральный", "Саларьево", "Красногвардейский", "Северные ворота", "Южные ворота", на всех причалах регулярного речного электротранспорта, а также на двух прогулочных маршрутах: "Киевский" и "Китай-город".

Сотрудники Дептранса следят за температурой воздуха и при необходимости будут обновлять список станций, где можно будет получить воду. Для комфорта пассажиров сняли свыше 6 тысяч вторых дверей в вестибюлях, перевели кондиционеры в поездах и тоннельную вентиляцию на летний режим работы.

"В режиме онлайн и на местах контролируем температуру на станциях, при необходимости меняем режим работы вентиляции", – говорится в сообщении.

В среду, 28 мая, в Москве ожидается от 27 до 29 градусов. Осадков не будет, но прогнозируется небольшая облачность. Ветер местами будет достигать 15 метров в секунду.

В четверг, 29 мая, столбики термометров поднимутся до 30-градусной отметки.

Москву накроет опасный индекс ультрафиолетового излучения. Он будет колебаться от 5 до 6 единиц. Такие значения, по словам специалистов, являются опасными для здоровья.

