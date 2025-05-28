Москвичам рекомендовали не оставлять детей и животных в машинах из-за жары

В столице действует предупреждение об аномально высокой температуре воздуха. Водителей просят не оставлять детей и животных в автомобилях, а прогулки лучше отложить на вечер.

Из-за жары в городе бесплатно раздают питьевую воду – в метро, на вокзалах, станциях МЦД и причалах. Метеорологи рекомендуют носить солнцезащитные очки, использовать кремы и не находиться долго на открытом солнце.

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