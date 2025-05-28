Улицы в центре Москвы перекроют 31 мая и 1 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая, 15:15

Общество

Москвичам рекомендовали не оставлять детей и животных в машинах из-за жары

Москвичам рекомендовали не оставлять детей и животных в машинах из-за жары

Модели зрелого возраста стали пользоваться повышенной популярностью

Опасный уровень ультрафиолетового излучения зафиксирован в Москве

"Вопрос спорный": в РФ предложили оплачивать труд домохозяек

Четыре церемонии бракосочетания прошли на станции метро "Маяковская" в ночь на 25 мая

Столичный воздух может прогреться до 28 градусов 28 мая

"Атмосфера": 20 градусов ожидается в Москве вечером 28 мая

Лоси вышли к людям в Красногорске

"Московское долголетие" запустило нейротренировки для снижения тревожности

Синоптики предупредили о высоком индексе УФ-излучения в Москве

В столице действует предупреждение об аномально высокой температуре воздуха. Водителей просят не оставлять детей и животных в автомобилях, а прогулки лучше отложить на вечер.

Из-за жары в городе бесплатно раздают питьевую воду – в метро, на вокзалах, станциях МЦД и причалах. Метеорологи рекомендуют носить солнцезащитные очки, использовать кремы и не находиться долго на открытом солнце.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоАлина ГилеваМаксим Шаманин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика