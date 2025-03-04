Мужской стилист Базалицкая перечислила правила подбора носков к образу

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Длинные носки в цвет брюк или с принтом, повторяющим один из цветов, который есть в других вещах комплекта, будут хорошо смотреться в образе. Об этом Москве 24 рассказала мужской стилист-имиджмейкер Эмилия Базалицкая.

По ее словам, тем, кто предпочитает строгую классику и любит носить элегантные костюмы, можно посоветовать выбирать носки в цвет брюк.

"Это поможет избежать ситуации, когда человек в красивом синем костюме удобно сидит в кресле, закинув ногу на ногу, а носки, подобранные в цвет обуви (например, черные) создают впечатление, что он в сапогах и укороченных брюках", – пояснила стилист.



Эмилия Базалицкая мужской стилист-имиджмейкер Также можно подобрать носки промежуточного оттенка между цветом обуви и брюк. Это обычно очень интересно смотрится. Например, если туфли цвета горький шоколад, а брюки – светло-бежевые, носки могут быть тона "капучино".

Тем кому нравятся носки с принтом, стилист посоветовала искать варианты, в рисунке которых использован один из цветов образа.

"Например, если на мужчине бежевое поло, брюки насыщенного елового оттенка и обувь коньячного цвета, носки могут быть коричневые с бежевой или зеленой клеткой", – пояснила Базалицкая.

Самый дерзкий прием – это когда носки выступают в образе в качестве акцента, считает стилист.

"Хорошо это будет смотреться в монохромных образах. Например, в комплекте с темно-серыми джинсами, светло-серым джемпером и черными кедами красные носки однозначно станут ярким пятном и элементом персонализации", – отметила эксперт.

Ранее стилист Денис Гаврилов назвал самыми стильными мужские джинсы прямого кроя, со средней или чуть завышенной посадкой на талии, из плотного денима темно-синего цвета без светлого градиента. Плюс он отметил, что модель должна быть правильной длины – ниже щиколотки.