Собянин: более 63 тыс пар поженились на площадках "Новых адресов счастья"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На площадках проекта "Новые адреса счастья" за 6 лет поженились свыше 63 000 пар. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"Молодожены могут заключить брак в самых красивых локациях. На выбор больше 30 мест – от старинных усадеб до небоскребов", – заявил мэр.

Среди самых необычных локаций: колесо обозрения "Солнце Москвы", Останкинская телебашня, станция метро "Маяковская" и Северный речной вокзал, где проводят ночные свадебные церемонии.

Также горожане смогли провести тематические свадьбы: верхом на лошадях, в окружении сакуры в Бирюлевском дендропарке и в шатре в Екатерининском парке с участием знаменитостей.

По словам Собянина, каждая десятая семейная пара выбирает для своей свадебной церемонии в Москве необычную площадку. В 2025 году в рамках проекта стали доступны еще три новых территории: усадьба Н. С. Третьякова, кинопарк "Москино" и пространство "Яуза".

"Обновляются и традиционные дворцы бракосочетания. С начала года количество слотов для записи увеличилось на 20%. В июне откроем после ремонта Таганский Дворец бракосочетания – один из самых популярных в Москве", – указал градоначальник.

Ранее около 2 500 пар провели свадьбу в Москве в майские праздники. Это на 16% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Именно в мае в текущем году было наибольшее число красивых дат с сочетанием цифр "5". Самой востребованной датой года стало 25 мая. Популярностью пользовались 3-е, 5-е и 10-е числа.

