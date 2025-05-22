Столичные ЗАГСы проведут свадьбы для многодетных семей в Измайловском парке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные ЗАГСы впервые проведут официальные церемонии бракосочетания для многодетных семей и детей из многодетных семей в Измайловском парке. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления ЗАГС Москвы Светлану Уханеву.

Выездная церемония бракосочетания пройдет в рамках проекта "Большая свадьба" в преддверии Дня семьи, любви и верности, 5 июля. Мероприятие будет организовано совместно с Объединением многодетных семей Москвы.

Те пары, которые еще не оформили свои отношения официально, могут организовать церемонию бесплатно. Для участия в проекте допускаются молодожены, у которых есть трое и более детей, а также пары без детей, но жених и невеста сами должны происходить из многодетной семьи.

Кроме того, новобрачные должны иметь регистрацию в Москве и не находиться в официальном браке. Для участия в проекте нужно до 1 июня отправить заявку на сайт конкурса, прикрепить совместные фото и видео, где необходимо рассказать об истории знакомства.

Еще до пандемии коронавируса "Большая свадьба" собирала тысячи горожан, становясь городским праздником с выступлениями звезд эстрады и множеством сюрпризов для гостей и молодоженов.

"Мы ежегодно проводим уникальные церемонии бракосочетания. Только в этом году у нас прошло уже четыре ярких мероприятия. Столичные ЗАГСы делают все, чтобы у каждого москвича церемония регистрации брака прошла ярко и неповторимо", – сказала Уханева.

Ранее стало известно, что на прошедших майских праздниках свадьбы в Москве сыграли около 2 500 пар. Этот показатель на 16% больше аналогичного периода 2024 года. Самой востребованной датой 2025 года стало 25 мая. При этом на майские праздники особой популярностью пользовалось 5 мая, когда брак заключили 583 пары.

