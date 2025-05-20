Около 170 пар зарегистрируют брак на открытии Всероссийского свадебного фестиваля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Около 170 пар одновременно зарегистрируют брак на открытии II Всероссийского свадебного фестиваля, которое пройдет в национальном центре "Россия". Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ЗАГС со ссылкой на начальника ведомства Светлану Уханеву.

Она напомнила, что в текущем году проекту мэра Москвы "Новые адреса счастья" исполнится шесть лет. Благодаря ему столичные ЗАГСы начали проводить необычные церемонии бракосочетания. К примеру, 151 пара зарегистрировала брак на Красную горку в 2024-м. Церемонию провели на территории ВДНХ в рамках первого фестиваля.

Теперь ЗАГСы Москвы начали прием заявлений на массовую регистрацию в рамках открытия второго фестиваля, которое пройдет 8 июля, в День семьи, любви и верности. В этот день церемония начнется с праздничного шествия от причала до входа в центр "Россия", после чего пары официально оформят отношения и посетят концерт.

"Для участия в массовой регистрации брака молодоженам необходимо будет соблюсти условие – использовать в своем образе элементы национального костюма", – подчеркнула Уханева.

Кроме того, чтобы обручиться 8 июля, пара должна отправить на электронную почту zags@mos.ru свою историю знакомства, описание своего свадебного образа с национальным элементом с фотографией. Также данные можно оставить на сайте Национального центра "Россия".

Молодожены могут узнать подробности о церемонии бракосочетания по номеру телефону 8 (916) 030-28-50.

Между тем около 2,5 тысячи пар сыграли свадьбу в столице в майские праздники, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Особой популярностью в майские праздники пользовалось 5-е число. В этот день брак заключили 583 пары. Кроме того, востребованными датами оказались 3 и 10 мая (349 и 391).