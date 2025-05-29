29 мая может стать самым теплым днем в столице с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Четверг, 29 мая, может стать самым теплым днем в Москве с начала года. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Регион останется под влиянием периферии обширного барического максимума, в зоне сухой, преимущественно солнечной и аномально жаркой погоды", – объяснил синоптик.

По его словам, столбик термометра поднимется в Москве до плюс 29 градусов, а в Подмосковье – до 30 градусов. Именно поэтому Леус заявил, что 29 мая может стать самым теплым днем с начала года.

Вечером в пятницу, 30 мая, как сообщил синоптик, ожидаются небольшие дожди, а на западе области – грозы. Ночью Леус спрогнозировал температуру до плюс 17 градусов, а днем – до плюс 29 градусов.

В Москве в четверг, 28 мая, ожидается опасный индекс ультрафиолетового излучения. Максимум (60%) будет наблюдаться с 10:00 до 16:00. Синоптики предупредили, что чрезмерное облучение грозит глазам и коже ожогами, а также приводит к развитию рака кожи.

