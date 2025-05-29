Москвичей предостерегли от купания в фонтанах

В столице установилась 30-градусная жара, и некоторые жители пытаются охладиться в фонтанах. Однако такие способы спасения от зноя опасны и негигиеничны.

Специалисты напоминают: внутри фонтанов может находиться оборудование, которое легко повредить или получить травму. Кроме того, вода в них не предназначена для купания – несмотря на регулярную очистку, в ней могут скапливаться пыль, осадки и микроорганизмы, особенно в жару.

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