Собянин: москвичи получили более 4,7 тыс дипломов на олимпиаде школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 4,7 тысячи дипломов победителей и призеров завоевали юные жители столицы на Московской олимпиаде школьников. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Как отметил мэр, награды получили ученики из 406 школ города, это свыше 80% от общего числа. Собянин поздравил школьников и пожелал им не терять интерес к знаниям. Он также напомнил, что победители и призеры могут получить льготы при поступлении.

В этом году Олимпиада проходила по 23 направлениям – школьным предметам и дополнительным дисциплинам. Среди них робототехника, финансовая грамотность, экология, история искусств и генетика. Также проводится предпрофессиональная олимпиада в междисциплинарных областях.

"Московская олимпиада школьников появилась еще в 1930-х как соревнование по математике и стала одной из первых школьных олимпиад в стране и мире. Сегодня она – гораздо больше, чем интеллектуальное состязание", – подчеркнул Собянин.

По словам главы города, сейчас задания проходят в музеях и научных центрах, ребята погружаются в науку, культуру и творчество. К примеру, в этом году школьники искали ответы по биологии в Зоологическом музее МГУ, а по истории искусств анализировали картины в Третьяковке.

Ранее стало известно, что москвичи завоевали четыре золотые медали на международной Менделеевской олимпиаде по химии в Бразилии. Как рассказал Собянин, награды привезли Игорь Устинов и Федор Кузнецов из школы № 1329, а также Владимир Елистратов и Виктор Демидов из школы Центра педагогического мастерства.

Мэр Москвы пожелал ученикам еще больше высоких достижений и новых открытий.