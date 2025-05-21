21 мая, 14:00Общество
"Вопрос спорный": стоит ли детям обращаться за помощью к нейросетям
Российские дети активно обращаются к искусственному интеллекту за психологической помощью. Также нейросети помогают школьникам учиться. Чаще всего они используют ИИ при подготовке докладов, проверяют свои тексты на ошибки, готовят презентации и переводят иностранные слова.
Почти каждый второй школьник заявил, что благодаря нейросетям оценки стали лучше. Однако мнения родителей разделились.
Стоит ли детям обращаться за помощью к нейросетям? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.