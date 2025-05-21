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21 мая, 14:00

Общество

"Вопрос спорный": стоит ли детям обращаться за помощью к нейросетям

"Вопрос спорный": стоит ли детям обращаться за помощью к нейросетям

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Российские дети активно обращаются к искусственному интеллекту за психологической помощью. Также нейросети помогают школьникам учиться. Чаще всего они используют ИИ при подготовке докладов, проверяют свои тексты на ошибки, готовят презентации и переводят иностранные слова.

Почти каждый второй школьник заявил, что благодаря нейросетям оценки стали лучше. Однако мнения родителей разделились.

Стоит ли детям обращаться за помощью к нейросетям? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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