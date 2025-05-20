Посвященный офицерским традициям форум прошел в Общественной палате России

В Общественной палате России прошел форум, посвященный офицерским традициям и образу российского офицера. На встрече собрались участники специальной военной операции, ветераны Минобороны и силовых структур.

Главными темами мероприятия стали защита национальной безопасности страны, укрепление связи армии и народа. Также говорилось о необходимости сохранения исторической правды о подвиге Красной Армии в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, важной частью форума стало подведение итогов целого ряда собраний офицеров запаса. В заключение состоялась торжественная церемония чествования офицеров и ветеранов боевых действий. Им вручили общественные награды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.